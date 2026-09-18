Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Valero Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valero Energy von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Valero Energy-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurden Valero Energy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 163.85 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Valero Energy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.610 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 17.09.2026 251.77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 412.53 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 151.77 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Valero Energy belief sich zuletzt auf 115.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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