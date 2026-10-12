U.S. Bancorp Aktie 1201389 / US9029733048
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel US Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in US Bancorp von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in US Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 5 Jahren wurde das US Bancorp-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 61.66 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die US Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 1.622 US Bancorp-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen US Bancorp-Aktien wären am 09.10.2026 92.57 USD wert, da der Schlussstand 57.08 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 7.43 Prozent verringert.
Am Markt war US Bancorp jüngst 88.68 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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