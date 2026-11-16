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|Lukrative US Bancorp-Investition?
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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Titel US Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem US Bancorp-Investment von vor 10 Jahren verdient
Wer vor Jahren in US Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 16.11.2016 wurde die US Bancorp-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 47.87 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die US Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 208.899 US Bancorp-Aktien. Die gehaltenen US Bancorp-Anteile wären am 13.11.2026 12’740.76 USD wert, da der Schlussstand 60.99 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +27.41 Prozent.
Der Marktwert von US Bancorp betrug jüngst 94.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu U.S. Bancorp
Analysen zu U.S. Bancorp
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
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https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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