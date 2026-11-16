S&P 500-Titel US Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem US Bancorp-Investment von vor 10 Jahren verdient

Am 16.11.2016 wurde die US Bancorp-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 47.87 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die US Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 208.899 US Bancorp-Aktien. Die gehaltenen US Bancorp-Anteile wären am 13.11.2026 12’740.76 USD wert, da der Schlussstand 60.99 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +27.41 Prozent.

Der Marktwert von US Bancorp betrug jüngst 94.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch