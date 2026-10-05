S&P 500-Titel US Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein US Bancorp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die US Bancorp-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 31.87 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 313.775 US Bancorp-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 57.51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’045.18 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80.45 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von US Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 89.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch