S&P 500-Titel US Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein US Bancorp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 21.09.2016 wurde die US Bancorp-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 43.26 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.312 US Bancorp-Aktien. Die gehaltenen US Bancorp-Aktien wären am 18.09.2026 138.83 USD wert, da der Schlussstand 60.06 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 138.83 USD entspricht einer Performance von +38.83 Prozent.

US Bancorp war somit zuletzt am Markt 93.53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch