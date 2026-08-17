Unum Group Aktie 822820 / US91529Y1064
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17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Unum Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unum Group-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Unum Group-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Unum Group-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Unum Group-Aktie bei 34.11 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Unum Group-Aktie investiert hat, hat nun 29.317 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 14.08.2026 2’736.15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 93.33 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 173.61 Prozent.
Alle Unum Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14.78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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