S&P 500-Titel Unum Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unum Group von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Unum Group-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Unum Group-Anteile bei 49.90 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Unum Group-Aktie investiert hat, hat nun 20.040 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 25.09.2026 1’845.49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 92.09 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 84.55 Prozent.

Unum Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14.56 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch