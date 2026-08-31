S&P 500-Titel Unum Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unum Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Unum Group-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Unum Group-Anteile bei 49.19 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Unum Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2.033 Unum Group-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 189.16 USD, da sich der Wert eines Unum Group-Anteils am 28.08.2026 auf 93.05 USD belief. Mit einer Performance von +89.16 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Unum Group jüngst 14.74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch