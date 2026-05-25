Universal Health Services Aktie 982101 / US9139031002
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25.05.2026 16:02:16
S&P 500-Titel Universal Health Services-Aktie: So viel Verlust hätte eine Universal Health Services-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Universal Health Services-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Universal Health Services-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Universal Health Services-Papier 186.21 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5.370 Universal Health Services-Anteilen. Die gehaltenen Universal Health Services-Aktien wären am 22.05.2026 847.43 USD wert, da der Schlussstand 157.80 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 15.26 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Universal Health Services belief sich zuletzt auf 9.55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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