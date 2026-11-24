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24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Titel United Rentals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Rentals von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in United Rentals-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurde die United Rentals-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das United Rentals-Papier an diesem Tag 811.00 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die United Rentals-Aktie investierten, hätten nun 0.123 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 128.32 USD, da sich der Wert eines United Rentals-Anteils am 23.11.2026 auf 1’040.70 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28.32 Prozent zugenommen.
Am Markt war United Rentals jüngst 60.65 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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