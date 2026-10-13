United Rentals Aktie 835129 / US9113631090
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Titel United Rentals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Rentals von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in United Rentals-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit United Rentals-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 339.45 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.295 United Rentals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des United Rentals-Papiers auf 1’056.92 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 311.36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 211.36 Prozent gesteigert.
Der United Rentals-Wert an der Börse wurde auf 65.81 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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