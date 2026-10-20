S&P 500-Titel United Rentals-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Rentals von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 20.10.2016 wurden United Rentals-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 79.13 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die United Rentals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12.637 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’953.37 USD, da sich der Wert eines United Rentals-Anteils am 19.10.2026 auf 1’025.00 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1’195.34 Prozent.

Zuletzt verbuchte United Rentals einen Börsenwert von 64.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch