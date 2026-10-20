United Rentals Aktie 835129 / US9113631090
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20.10.2026 16:02:19
S&P 500-Titel United Rentals-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Rentals von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen United Rentals-Einstiegs gewesen.
Am 20.10.2016 wurden United Rentals-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 79.13 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die United Rentals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12.637 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’953.37 USD, da sich der Wert eines United Rentals-Anteils am 19.10.2026 auf 1’025.00 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1’195.34 Prozent.
Zuletzt verbuchte United Rentals einen Börsenwert von 64.12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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