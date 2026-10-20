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Lohnende United Rentals-Investition? 20.10.2026 16:02:19

S&P 500-Titel United Rentals-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Rentals von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen United Rentals-Einstiegs gewesen.

United Rentals
858.57 CHF 0.21%
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Am 20.10.2016 wurden United Rentals-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 79.13 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die United Rentals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12.637 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’953.37 USD, da sich der Wert eines United Rentals-Anteils am 19.10.2026 auf 1’025.00 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1’195.34 Prozent.

Zuletzt verbuchte United Rentals einen Börsenwert von 64.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’329.96 13.82 SGB5HU
Short 15’912.61 8.82 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’478.37 20.10.2026 17:30:05
Long 13’812.26 19.16 S05FBU
Long 13’499.54 13.56 SNB4VU
Long 12’954.19 8.98 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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