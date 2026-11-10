S&P 500-Titel United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Rentals-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die United Rentals-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 379.98 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das United Rentals-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2.632 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’969.02 USD, da sich der Wert eines United Rentals-Anteils am 09.11.2026 auf 1’128.17 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 196.90 Prozent gesteigert.

United Rentals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 65.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch