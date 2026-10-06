United Rentals Aktie 835129 / US9113631090
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Anlage
|
06.10.2026 16:02:17
S&P 500-Titel United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Rentals-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren United Rentals-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde das United Rentals-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 433.30 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die United Rentals-Aktie investiert hat, hat nun 23.079 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 24’792.98 USD, da sich der Wert eines United Rentals-Papiers am 05.10.2026 auf 1’074.28 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 147.93 Prozent.
United Rentals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 66.97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!