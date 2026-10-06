S&P 500-Titel United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Rentals-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das United Rentals-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 433.30 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die United Rentals-Aktie investiert hat, hat nun 23.079 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 24’792.98 USD, da sich der Wert eines United Rentals-Papiers am 05.10.2026 auf 1’074.28 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 147.93 Prozent.

United Rentals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 66.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch