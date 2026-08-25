S&P 500-Titel United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Rentals-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden United Rentals-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 81.21 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 123.138 United Rentals-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 1’083.56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133’426.92 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 133’426.92 USD entspricht einer Performance von +1’234.27 Prozent.

United Rentals war somit zuletzt am Markt 68.49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch