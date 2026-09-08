S&P 500-Titel United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Rentals-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das United Rentals-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die United Rentals-Anteile bei 463.77 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die United Rentals-Aktie investierten, hätten nun 2.156 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’177.50 USD, da sich der Wert eines United Rentals-Papiers am 04.09.2026 auf 1’009.86 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 117.75 Prozent.

Jüngst verzeichnete United Rentals eine Marktkapitalisierung von 62.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch