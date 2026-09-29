United Rentals Aktie 835129 / US9113631090
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Titel United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Rentals von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in United Rentals-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde das United Rentals-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das United Rentals-Papier bei 943.89 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.059 United Rentals-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (1’043.92 USD), wäre die Investition nun 1’105.98 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10.60 Prozent erhöht.
Der Marktwert von United Rentals betrug jüngst 65.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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