Heute vor 10 Jahren wurde die United Rentals-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die United Rentals-Aktie an diesem Tag bei 92.23 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 108.425 United Rentals-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 16.11.2026 118’691.32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’094.69 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1’086.91 Prozent vermehrt.

United Rentals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 69.57 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch