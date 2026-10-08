S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Parcel Service-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Die United Parcel Service-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 108.80 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 9.191 United Parcel Service-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der United Parcel Service-Aktie auf 92.29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 848.25 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15.17 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von United Parcel Service bezifferte sich zuletzt auf 79.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch