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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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Lohnendes United Parcel Service-Investment? 10.09.2026 16:02:23

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 10 Jahren gekostet

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in United Parcel Service eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

United Parcel Service
81.09 CHF -0.94%
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem United Parcel Service-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das United Parcel Service-Papier 107.63 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das United Parcel Service-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.929 United Parcel Service-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 99.22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92.19 USD wert. Damit wäre die Investition 7.81 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für United Parcel Service eine Börsenbewertung in Höhe von 85.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
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