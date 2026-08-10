S&P 500-Titel United Airlines-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Airlines von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das United Airlines-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 89.29 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die United Airlines-Aktie investiert hat, hat nun 111.995 Anteile im Depot. Die gehaltenen United Airlines-Aktien wären am 07.08.2026 14’510.02 USD wert, da der Schlussstand 129.56 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 45.10 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von United Airlines betrug jüngst 42.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch