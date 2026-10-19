S&P 500-Titel United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Airlines-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

United Airlines-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die United Airlines-Aktie bei 46.22 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2.164 United Airlines-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 96.10 USD gerechnet, wäre die Investition nun 207.92 USD wert. Damit wäre die Investition 107.92 Prozent mehr wert.

Der United Airlines-Wert an der Börse wurde auf 31.19 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch