S&P 500-Titel United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Airlines-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit United Airlines-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 50.41 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die United Airlines-Aktie investierten, hätten nun 198.373 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 21’940.09 USD, da sich der Wert einer United Airlines-Aktie am 28.08.2026 auf 110.60 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 119.40 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für United Airlines eine Börsenbewertung in Höhe von 35.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch