United Airlines Holdings Aktie 11810912 / US9100471096
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21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Airlines von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in United Airlines-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 5 Jahren wurden United Airlines-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der United Airlines-Anteile betrug an diesem Tag 44.45 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 224.972 United Airlines-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.09.2026 auf 108.71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24’456.69 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 144.57 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von United Airlines bezifferte sich zuletzt auf 35.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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