Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable Union Pacific-Anlage?
|
18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Union Pacific-Aktie: So viel hätte eine Investition in Union Pacific von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Union Pacific-Investment verdienen können.
Union Pacific-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Union Pacific-Aktie bei 213.15 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Union Pacific-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.692 Union Pacific-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’325.26 USD, da sich der Wert eines Union Pacific-Anteils am 17.09.2026 auf 282.48 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 32.53 Prozent.
Der Union Pacific-Wert an der Börse wurde auf 166.55 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Union Pacific Corp.
Analysen zu Union Pacific Corp.
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerGrosser Verfalltag: SMI geht deutlich tiefer ins Wochenende -- DAX schliesst mit kräftigen Verlusten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt verlor am Freitag deutlich, während auch der deutsche Leitindex nachgab. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.