S&P 500-Titel Union Pacific-Aktie: So viel hätte eine Investition in Union Pacific von vor 3 Jahren abgeworfen

Union Pacific-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Union Pacific-Aktie bei 213.15 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Union Pacific-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.692 Union Pacific-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’325.26 USD, da sich der Wert eines Union Pacific-Anteils am 17.09.2026 auf 282.48 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 32.53 Prozent.

Der Union Pacific-Wert an der Börse wurde auf 166.55 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch