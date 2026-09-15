S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Under Armour von vor 3 Jahren angefallen

Die Under Armour-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Under Armour-Papier an diesem Tag 6.71 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Under Armour-Papier investiert hätte, befänden sich nun 14.903 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 73.17 USD, da sich der Wert eines Under Armour-Papiers am 14.09.2026 auf 4.91 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 26.83 Prozent eingebüsst.

Under Armour wurde am Markt mit 2.15 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch