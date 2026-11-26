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26.11.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Under Armour-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Under Armour-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Am 26.11.2021 wurde das Under Armour-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Under Armour-Anteile betrug an diesem Tag 23.98 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Under Armour-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 417.014 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 4.84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’018.35 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 79.82 Prozent.
Der Marktwert von Under Armour betrug jüngst 2.03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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