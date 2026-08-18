S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Under Armour von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurde das Under Armour-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Under Armour-Papier an diesem Tag bei 7.15 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Under Armour-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’398.601 Under Armour-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 5.19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’258.74 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 27.41 Prozent.

Alle Under Armour-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch