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Under Armour Aktie 31965985 / US9043112062

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Lohnende Under Armour-Anlage? 18.08.2026 16:02:29

S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Under Armour von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Under Armour-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Under Armour
4.15 CHF 0.34%
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Heute vor 3 Jahren wurde das Under Armour-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Under Armour-Papier an diesem Tag bei 7.15 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Under Armour-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’398.601 Under Armour-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 5.19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’258.74 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 27.41 Prozent.

Alle Under Armour-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

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