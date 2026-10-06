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Performance im Blick 06.10.2026 16:02:17

S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Under Armour-Aktien gewesen.

Under Armour
3.85 CHF 3.72%
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Am 06.10.2025 wurden Under Armour-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 4.84 USD. Bei einem Under Armour-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20.661 Under Armour-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Under Armour-Papiers auf 4.57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94.42 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5.58 Prozent verringert.

Under Armour wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.97 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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