S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Under Armour-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Under Armour-Anteile betrug an diesem Tag 20.82 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Under Armour-Aktie investierten, hätten nun 4.803 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 25.12 USD, da sich der Wert einer Under Armour-Aktie am 24.08.2026 auf 5.23 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 74.88 Prozent eingebüsst.

Zuletzt verbuchte Under Armour einen Börsenwert von 2.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch