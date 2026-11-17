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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Under Armour gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Under Armour-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Under Armour-Aktie bei 22.22 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Under Armour-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.500 Under Armour-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4.67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21.02 USD wert. Mit einer Performance von -78.98 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Under Armour wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.02 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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