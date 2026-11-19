Under Armour-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Under Armour-Aktie bei 7.68 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Under Armour-Aktie investiert, befänden sich nun 130.208 Under Armour-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 4.85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 631.51 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 36.85 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Under Armour belief sich zuletzt auf 2.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch