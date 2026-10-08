S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Under Armour-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 37.78 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 26.469 Under Armour-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Under Armour-Aktien wären am 07.10.2026 127.58 USD wert, da der Schlussstand 4.82 USD betrug. Aus 1’000 USD wurden somit 127.58 USD, was einer negativen Performance von 87.24 Prozent entspricht.

Under Armour erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch