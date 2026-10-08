Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Under Armour-Investment
|
08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor 10 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Under Armour gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Under Armour-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 37.78 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 26.469 Under Armour-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Under Armour-Aktien wären am 07.10.2026 127.58 USD wert, da der Schlussstand 4.82 USD betrug. Aus 1’000 USD wurden somit 127.58 USD, was einer negativen Performance von 87.24 Prozent entspricht.
Under Armour erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Under Armour Inc.
Analysen zu Under Armour Inc.
|10.08.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|05.05.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|27.10.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|29.07.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneins
An den Börsen in Asien geht es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen.