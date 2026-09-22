Under Armour Aktie 31965985 / US9043112062
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Under Armour von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren Under Armour-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 5 Jahren wurden Under Armour-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Under Armour-Papier an diesem Tag bei 18.28 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Under Armour-Papier investiert hätte, befänden sich nun 54.705 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Under Armour-Aktie auf 4.68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 256.02 USD wert. Damit wäre die Investition um 74.40 Prozent gesunken.
Der Marktwert von Under Armour betrug jüngst 2.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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