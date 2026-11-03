S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Under Armour-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Under Armour-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Under Armour-Anteile an diesem Tag bei 4.39 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 227.790 Under Armour-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Under Armour-Aktie auf 5.08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’157.18 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15.72 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Under Armour belief sich zuletzt auf 2.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch