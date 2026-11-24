Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Under Armour-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 23.93 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41.789 Under Armour-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 180.94 USD, da sich der Wert eines Under Armour-Papiers am 23.11.2026 auf 4.33 USD belief. Damit wäre die Investition um 81.91 Prozent gesunken.

Under Armour erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch