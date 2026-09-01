Under Armour Aktie 31965985 / US9043112062
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Under Armour-Investment von vor 10 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Under Armour eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 01.09.2016 wurde die Under Armour-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 35.70 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die Under Armour-Aktie investierten, hätten nun 28.011 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Under Armour-Anteile wären am 31.08.2026 138.10 USD wert, da der Schlussstand 4.93 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 86.19 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Under Armour belief sich jüngst auf 2.12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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