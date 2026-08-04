S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Under Armour-Investment von vor 10 Jahren verloren

Under Armour-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 35.14 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Under Armour-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.846 Under Armour-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 18.87 USD, da sich der Wert eines Under Armour-Papiers am 03.08.2026 auf 6.63 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 81.13 Prozent verringert.

Under Armour wurde am Markt mit 2.77 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch