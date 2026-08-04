Under Armour Aktie 31965985 / US9043112062
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnende Under Armour-Investition?
|
04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Under Armour-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren Under Armour-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Under Armour-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 35.14 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Under Armour-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.846 Under Armour-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 18.87 USD, da sich der Wert eines Under Armour-Papiers am 03.08.2026 auf 6.63 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 81.13 Prozent verringert.
Under Armour wurde am Markt mit 2.77 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Under Armour Inc When Issued
|
16:00
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Ausblick: Under Armour öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.26
|S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Under Armour-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
28.07.26
|S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Under Armour-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
21.07.26
|S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Under Armour von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
15.07.26
|S&P 500 aktuell: Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.ch)
|
14.07.26
|S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: Wäre eine Investition in Under Armour von vor einem Jahr lukrativ gewesen? (finanzen.ch)
Analysen zu Under Armour Inc When Issued
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.