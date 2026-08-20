Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
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20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Under Armour-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Under Armour-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Under Armour-Papiers betrug an diesem Tag 5.13 USD. Bei einem Under Armour-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19.493 Under Armour-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 5.25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102.34 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2.34 Prozent angezogen.
Under Armour wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.18 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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