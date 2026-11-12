S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Under Armour-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde das Under Armour-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 4.81 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 20.790 Under Armour-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 104.16 USD, da sich der Wert eines Under Armour-Papiers am 11.11.2026 auf 5.01 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4.16 Prozent angezogen.

Insgesamt war Under Armour zuletzt 2.22 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch