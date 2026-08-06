Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Titel Ulta Beauty-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ulta Beauty von vor 5 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Ulta Beauty-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde das Ulta Beauty-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 352.99 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2.833 Ulta Beauty-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 05.08.2026 1’528.29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 539.47 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52.83 Prozent gesteigert.
Ulta Beauty war somit zuletzt am Markt 23.37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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