S&P 500-Titel Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ulta Beauty von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Ulta Beauty-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Ulta Beauty-Anteile betrug an diesem Tag 368.03 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ulta Beauty-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.272 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 148.40 USD, da sich der Wert eines Ulta Beauty-Anteils am 30.09.2026 auf 546.17 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +48.40 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ulta Beauty belief sich zuletzt auf 23.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch