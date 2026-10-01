Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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01.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ulta Beauty von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Ulta Beauty-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 5 Jahren wurde das Ulta Beauty-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Ulta Beauty-Anteile betrug an diesem Tag 368.03 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ulta Beauty-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.272 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 148.40 USD, da sich der Wert eines Ulta Beauty-Anteils am 30.09.2026 auf 546.17 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +48.40 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Ulta Beauty belief sich zuletzt auf 23.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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