Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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24.09.2026 16:02:18
S&P 500-Titel Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ulta Beauty von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Ulta Beauty-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Ulta Beauty-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Ulta Beauty-Aktie bei 398.73 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ulta Beauty-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 25.080 Ulta Beauty-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Ulta Beauty-Papiers auf 543.81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’638.55 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 36.39 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Ulta Beauty eine Börsenbewertung in Höhe von 23.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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