S&P 500-Titel UDR-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in UDR von vor einem Jahr angefallen

UDR-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 37.56 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die UDR-Aktie investierten, hätten nun 26.624 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 902.56 USD, da sich der Wert eines UDR-Anteils am 18.09.2026 auf 33.90 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 9.74 Prozent.

UDR wurde am Markt mit 10.89 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch