UDR Aktie 2989915 / US9026531049
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrative UDR-Anlage?
|
07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel UDR-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UDR von vor 5 Jahren verloren
Wer vor Jahren in UDR eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
UDR-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren UDR-Anteile an diesem Tag 53.85 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die UDR-Aktie investiert hätte, hätte er nun 185.701 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 36.38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’755.80 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32.44 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete UDR eine Marktkapitalisierung von 11.70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu UDR Inc
|
16:02
|S&P 500-Titel UDR-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UDR von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
31.08.26
|S&P 500-Wert UDR-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in UDR von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
24.08.26
|S&P 500-Papier UDR-Aktie: So viel Verlust hätte eine UDR-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
17.08.26
|S&P 500-Titel UDR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UDR-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.08.26
|S&P 500-Wert UDR-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in UDR von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
03.08.26
|S&P 500-Wert UDR-Aktie: So viel Verlust hätte ein UDR-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
27.07.26
|S&P 500-Wert UDR-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UDR von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
26.07.26
|Ausblick: UDR legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu UDR Inc
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX im Minus - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.