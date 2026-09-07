S&P 500-Titel UDR-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UDR von vor 5 Jahren verloren

UDR-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren UDR-Anteile an diesem Tag 53.85 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die UDR-Aktie investiert hätte, hätte er nun 185.701 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 36.38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’755.80 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32.44 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete UDR eine Marktkapitalisierung von 11.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch