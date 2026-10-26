S&P 500-Titel UDR-Aktie: So viel hätte eine Investition in UDR von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der UDR-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 33.59 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 2.977 UDR-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 106.70 USD, da sich der Wert eines UDR-Papiers am 23.10.2026 auf 35.84 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6.70 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von UDR belief sich jüngst auf 11.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch