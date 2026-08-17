S&P 500-Titel UDR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UDR-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades UDR-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 36.36 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 275.028 UDR-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 14.08.2026 10’434.54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 37.94 USD belief. Damit wäre die Investition um 4.35 Prozent gestiegen.

UDR markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch