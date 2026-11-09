S&P 500-Titel UDR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UDR von vor 10 Jahren eingefahren

Am 09.11.2016 wurde das UDR-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das UDR-Papier an diesem Tag 34.47 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in UDR-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 290.107 UDR-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (36.58 USD), wäre das Investment nun 10’612.13 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6.12 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete UDR eine Marktkapitalisierung von 11.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch