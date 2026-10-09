Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable Uber-Investition?
|
09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Verlust hätte eine Uber-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Uber-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Uber-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 96.00 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Uber-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.042 Uber-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 70.24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 73.17 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26.83 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Uber belief sich zuletzt auf 139.44 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Uber-Anteile an der Börse NYSE war der 10.05.2019. Die Uber-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 42.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Uber
|
09.10.26
|Uber Aktie News: Uber gewinnt am Freitagabend an Fahrt (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Uber Aktie News: Uber schiebt sich am Nachmittag vor (finanzen.ch)
|
25.09.26
|S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Delivery Hero chief reverses exit plan after Uber secures takeover deal (Financial Times)
|
24.09.26
|Wegen Übernahmeangebot durch Uber: Östberg beibt Delivery Hero als Chef erhalten (AWP)
|
18.09.26
|S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.09.26
|S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel Verlust hätte eine Uber-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
05.09.26
|Uber picks a side in driver vs robotaxi wars: its own (Financial Times)
Analysen zu Uber
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Uber am 09.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliesslich mit Gewinnen -- SMI geht fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am letzten Handelstag der Woche im Plus. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.