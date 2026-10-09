S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Verlust hätte eine Uber-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Uber-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 96.00 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Uber-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.042 Uber-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 70.24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 73.17 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26.83 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Uber belief sich zuletzt auf 139.44 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Uber-Anteile an der Börse NYSE war der 10.05.2019. Die Uber-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 42.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch