S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Uber von vor 3 Jahren abgeworfen

Uber-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Uber-Anteile bei 52.24 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Uber-Papier investiert hätte, befänden sich nun 191.424 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (69.12 USD), wäre das Investment nun 13’231.24 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 32.31 Prozent vermehrt.

Alle Uber-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 144.27 Mrd. USD. Die Erstnotiz der Uber-Aktie fand am 10.05.2019 an der Börse NYSE statt. Den ersten Handelstag begann das Uber-Papier bei 42.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch